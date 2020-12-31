Брянские таможенники уничтожили более 3700 банок контрафактной красной икры

Сотрудники ГИБДД России по Брянской области на 361 километре автодороги «Украина» остановили транспортное средство, перевозившее икру рыбы в банках по 140 грамм, в количестве 35 коробок (по 108 банок в каждой коробке).

При досмотре оказалось, что продукция перевозилась в автомобиле не предназначенном для транспортировки пищевой продукции, в плохих санитарных условиях, без соблюдения температурного режима, что с большой долей вероятности могло привести к порче товара.

Кроме того, на груз отсутствовали какие-либо ветеринарные документы, подтверждающие его качество и безопасность.

По данным Управления Россельхознадзора на маркировке банок икры указано, якобы фирма-производитель находится на территории Камчатского края. Однако, такая фирма не только не зарегистрирована на территории дальневосточного региона как изготовители рыбной и икорной продукции, но оказалось, что по одному из указанных адресов производства икры находится универсальный рынок.

Вся партия икры была утилизирована в ГУП «Унечский ветсанутильзавод».

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