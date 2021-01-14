Брянские таможенники вернули в Беларусь 13 коров

13 января 2021 года брянские таможенники в Красногорском районе остановили движение микроавтобуса под управлением гражданина Республики Беларусь, в котором перевозился молодняк крупного рогатого скота, сообщает Управление Россельхознадзора России по Брянской области.

13 голов находились в антисанитарных условиях в транспортном средстве, не оборудованном и не предназначенном для перевозки животных.

Помимо этого у перевозчика отсутствовали какие-либо ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение скота, его клиническое здоровье.

В результате животные были возвращены на территорию Республики Беларусь. Владелец животных привлечен к административной ответственности.