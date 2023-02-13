Брянский губернатор обсудил поддержку аграриев с представителем Минсельхоза

Губернатор Брянской области обсудил поддержку аграриев с директором департамента Минсельхоза. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Директором Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов посетил Брянскую область. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили новые меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

«Несмотря на то, что в прошлом году аграрии нашей страны столкнулись с новыми серьезными вызовами и непростыми погодными условиями, как в Брянской области, совместными усилиями удалось с ними справиться, и в итоге год стал рекордным. Россия в прошлом году достигла исторического максимума, намолотив более 150 млн тонн зерна, — такого не было никогда!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Роман Некрасов отметил достойный вклад брянских производителей в агропромышленный комплекс страны. Аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, а валовой сбор рапса, сои и подсолнечника превысил 300 тысяч тонн.

«Рапс, как и картофель, — теперь еще одна «визитная карточка» Брянской области», – заключил представитель Минсельхоза.

Глава региона отметил, что по федеральному проекту «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» с 2023 года аграрии получат субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Также до 50 % увеличили размер компенсации затрат на создание селекционно-семенноводческих центров.