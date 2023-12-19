Брянский губернатор обсудил соцпроекты с президентом «Альфа-Банк»

Губернатор Брянской области обсудил соцпроекты и благотворительность с президентом «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым.

Глава Брянской области Александр Богомаз встретился с президентом АО «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым. Они обсудили сотрудничество организации с предприятиями региона, а также участие в социальных и благотворительных проектах.

«Президент России Владимир Владимирович Путин во время прямой линии отметил устойчивость банковской системы страны. Несмотря на санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво, обладают стабильным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что отделения банка до конца года откроют в Почепе и Дятькове.