Брянский губернатор встретился с акционером ООО «НовоТехРейл»

Брянский губернатор обсудил развитие завода в Новозыбкове с акционером ООО «НовоТехРейл». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с акционером ООО «НовоТехРейл» Сергеем Гущиным. Они обсудили перспективы развития Новозыбковского завода. Предприятие получило вторую жизнь благодаря инвесторам.
«Сегодня на заводе работают уже больше тысячи человек, а начинали с двухсот. В прошлом году выручка составила порядка 10 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. Два с половиной года назад была запущена линия по производству чистовой железнодорожной оси, белорусского производства, семь месяцев назад состоялся запуск серийного производства вагона-цистерны для перевозки сжиженного углеводородного газа. Вся продукция нашла своего покупателя — завод обеспечен заказами, план этого года — выпустить 1200 вагонов. Предприятие работает, платит налоги, благодаря которым исполняются социальные обязательства перед жителями Брянской области» , – подчеркнул Александр Богомаз.
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