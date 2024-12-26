Брянский губернатор встретился с директором филиала «Россельхозбанк»

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором филиала «Россельхозбанк». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андреем Седовым. Они обсудили перспективы сотрудничества между регионом и банком, а также итоги работы за год.

«Объем финансовых вложений в Брянский регион за 18 лет работы превысил 240 млрд рублей. В этом году объем финансирования на развитие регионального агропромышленного комплекса составил более 36 млрд рублей, это на 272% выше показателей 2023 года», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в рамках банковской программы «Сельская ипотека»за четыре года жители получили более 2,6 млрд рублей. Улучшить жилищные условия смогли свыше тысячи семей.

Кроме того, при поддержке банка реализован инвестиционный проект на 7,5 млрд рублей по строительству тепличного комплекса в Журиничах, построена молочно-товарная ферма ООО «Дружба-2» в Брасово за 3,3 млрд рублей.

«Реализованы проекты АПХ «Мираторг» на общую сумму инвестиций свыше 9 млрд рублей, в том числе начато строительство завода по переработке картофеля», – уточнил Александр Богомаз.