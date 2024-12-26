Город32

Брянский губернатор встретился с директором филиала «Россельхозбанк»

2024, 26 декабря 12:01 Экономика
Брянский губернатор встретился с директором филиала «Россельхозбанк»
Источник фото

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором филиала «Россельхозбанк». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андреем Седовым. Они обсудили перспективы сотрудничества между регионом и банком, а также итоги работы за год.

«Объем финансовых вложений в Брянский регион за 18 лет работы превысил 240 млрд рублей. В этом году объем финансирования на развитие регионального агропромышленного комплекса составил более 36 млрд рублей, это на 272% выше показателей 2023 года», – отметил Александр Богомаз.  

Глава региона добавил, что в рамках банковской программы «Сельская ипотека»за четыре года жители получили более 2,6 млрд рублей. Улучшить жилищные условия смогли свыше тысячи семей. 

Кроме того, при поддержке банка реализован инвестиционный проект на 7,5 млрд рублей по строительству тепличного комплекса в Журиничах, построена молочно-товарная ферма ООО «Дружба-2» в Брасово за 3,3 млрд рублей.

«Реализованы проекты АПХ «Мираторг» на общую сумму инвестиций свыше 9 млрд рублей, в том числе начато строительство завода по переработке картофеля», – уточнил Александр Богомаз.

Читайте также
Суд оштрафовал бывшую руководительницу брянской фирмы за коммерческий подкуп
26 декабря 18:32
Суд оштрафовал бывшую руководительницу брянской фирмы за коммерческий подкуп
Брянец получил условный срок за покушение на мошенничество с чернобыльскими выплатами
26 декабря 16:34
Брянец получил условный срок за покушение на мошенничество с чернобыльскими выплатами
Более 140 катков и хоккейных кортов будет работать зимой в Брянской области
26 декабря 15:39
Более 140 катков и хоккейных кортов будет работать зимой в Брянской области
Брянский губернатор вручил детям-сиротам ключи от квартир
26 декабря 14:25
Брянский губернатор вручил детям-сиротам ключи от квартир

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Водитель погиб в ДТП на трассе в Брянском районе
Общество
Брянские певцы стали лауреатами международного и всероссийского конкурсов
Происшествия
Мусоровоз задавил мужчину в Брянске
Политика
Руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов прокомментировал пресс-конференциюПрезидента России
Происшествия
Жительница Брянска подожгла автомобиль по указанию мошенников

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза
Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет
Около 7 млн пассажиров перевезли скоростные поезда «Иван Паристый» за 5 лет

Сегодня, 25 декабря, отмечается 5 лет с начала курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» сообщением Москва – Брянск. С декабря 2019 года этими поездами перевезено около 7 млн человек, в том числе за 11 месяцев этого года количество пассажиров превысило 1,3 млн. человек.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.