Брянский губернатор встретился с заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»

Брянский губернатор на ПМЭФ обсудил программу развития газоснабжения с заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским. Они обсудили реализацию программы газификации и мероприятий по социальной догазификации в регионе. Глава региона отметил, что Брянщина входит в топ-10 лидеров по догазификации.

«В 2021–2025 годах планировалось подключить 10 населённых пунктов — задача выполнена на 100%. В уже газифицированных районах принято 8062 заявки, заключено 7918 договоров, а 7174 домохозяйства получили газ до границ своих участков. Социальные учреждения также участвуют в программе — подано 8 заявок. Сегодня газ в Брянской области получают более 537 тысяч абонентов, а годовой объём поставок превышает 1,7 млрд кубометров», – уточнил Александр Богомаз. .

Губернатор и заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» подписали протокол о продолжении сотрудничества.