Брянский губернатор заключил соглашение о строительстве птицеводческих комплексов
Брянский губернатор заключил соглашение о строительстве птицеводческих комплексов. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с представителем АО «Куриное царство». Они подписали соглашение о сотрудничестве.
«Компания реализует у нас инвестиционный проект по строительству птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров в Почепском районе. Сумма инвестиций составит 11,97 млрд рублей», – отметил Александр Богомаз.
Глав арегиона добавил, что филиал предприятия в Брянской области производит 110 тысяч тонн мяса птицы. Новая площадка увеличит производительность на 40%.