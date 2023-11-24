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Участницы брянского офиса «Мама-профи» узнали об открытия бизнеса

2023, 24 ноября 18:31 Общество
Участницы брянского офиса «Мама-профи» узнали об открытия бизнеса
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Участницы брянского офиса «Мама-профи» узнали об открытия собственного дела и поддержке бизнеса. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

В Кадровом центре города Брянска прошла встреча коллективного офиса «Мама-профи». Участницам эксперты рассказали об открытии собственного дела. Мамы узнали о социальном контакте, самозанятости и мерах поддержки начинающих предпринимателей.

«Очень понравилась встреча по открытию своего дела. Спикеры простым языком преподнесли столь сложный материал», — поделилась участница Ирина Сидорюгина.

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