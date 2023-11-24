Участницы брянского офиса «Мама-профи» узнали об открытия бизнеса

Участницы брянского офиса «Мама-профи» узнали об открытия собственного дела и поддержке бизнеса. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Кадровом центре города Брянска прошла встреча коллективного офиса «Мама-профи». Участницам эксперты рассказали об открытии собственного дела. Мамы узнали о социальном контакте, самозанятости и мерах поддержки начинающих предпринимателей.

«Очень понравилась встреча по открытию своего дела. Спикеры простым языком преподнесли столь сложный материал», — поделилась участница Ирина Сидорюгина.