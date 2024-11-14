Брянский спикер встретился с начальником Центробанка России по ЦФО

Брянский спикер обсудил бюджет региона с начальником Центробанка России по ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с начальником Центробанка России по Центральному федеральному округу Рустэмом Мардановым и управляющим брянским отделением ЦБ РФ Дмитрием Сазоновым. Они обсудили экономическое развитие региона, а также работу над проектом бюджета на ближайшие три года.

«В новом проекте главного финансового документа в полной мере обеспечено выполнение всех обязательств, в том числе по развитию региональной экономики и созданию условий для привлечения инвестиций в область», — подчеркнул спикер заксобрания.

Рустэм Марданов поблагодарил Валентина Суббота за проведение коммуникационной сессии Банка России в Брянской областной Думе. Там обсудили текущие и прогнозные оценки развития экономики.