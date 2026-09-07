Врио губернатора Брянской области дал интервью ТАСС

2026, 07 сентября 09:07

Врио губернатора Брянской области рассказал об оперативной обстановке в интервью ТАСС.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук дал интервью информационному агентству России ТАСС. Он рассказал об оперативной обстановке в регионе и о мерах поддержки жителей приграничных районов, о рабочих поездках по муниципалитетам. Егор Ковальчук подчеркнул, что общение с жителями дает понимание реальной ситуации и позволяет принимать оптимальные управленческие решения.

Врио губернатора в интервью обозначил перспективные направления экономики региона, такие как, возможности свободной экономической зоны для инвесторов, диверсификация АПК, усиление сферы туризма и создание системы поддержки креативных индустрий.

Журналисту ТАСС Егор Ковальчук также рассказал о том, что его поразило в поездках по Брянской области и как складываются отношения с предыдущим губернатором Александром Богомазом.