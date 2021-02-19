Брянских аграриев похвалили в Минсельхозе

Первого зама министра сельского хозяйства впечатлила урожайность в 140 центнеров с гектара.

На всероссийском Съезде фермеров первый зам министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, комментируя выступление делегата с Брянщины Александра Лобынцева, отметил успехи нашего региона.

— Всероссийский день поля прошел в 2020 году на Брянщине не случайно… Сегодня это тот регион, где происходит прирост за счет не только за счет крупных холдингов, но и эффективной работы крестьянско-фермерских хозяйств, — сказал первый зам министра.

Он также отметил, что на Брянщине есть поля, где собирают по 140 центнеров с гектара, и в этом он убедился лично, побывав у нас летом.

На будущее Хатуов предложил выделить один день в программе съезда под круглые столы, где успешные аграрии. в частности, брянцы, могли бы делиться опытом с коллегами.