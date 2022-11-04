Брянское правительство и Фокино заключили соглашение с цементным заводом

Правительство Брянской области и город Фокино подписали соглашение с цементным заводом «Мальцовский портландцемент». Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

АО «Мальцовский портландцемент» – это градообразующее предприятие города Фокино. На заводе работает 764 человека. Предприятие – одно из крупнейших производителей качественного цемента в России и в Европе.

«Подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АО «Мальцовский портландцемент» Сергеем Валерьевичем Морозовым и главой администрации города Фокино Виктором Викторовичем Степиным. В рамках подписанного соглашения предусмотрено совместное решение задач по социально-экономическому развитию города Фокино. Это обеспечение достойных условий труда для сотрудников предприятия, реализация совместных проектов по благоустройству города, взаимодействие с образовательными учреждениями по подготовке специализированных профессиональных кадров для предприятия», – подчеркнул Александр Богомаз. .

Глава региона отметил, что в этом году выпуск продукции завода вырос на 130%, а суммы налогом увеличились в два раза.

«Выросла средняя заработная плата, она составила 64 338 рублей, что выше, чем в 2021 году, на 66%», – добавил Александр Богомаз.