Брянское УФАС требует отмены контракта на поставку оборудования для ледового дворца в Новозыбкове

Внеплановая проверка антимонопольщиков выявила букет нарушений при проведении конкурса.

Брянское региональное УФАС провело внеплановую проверку законности проведения электронного аукциона на закупку оборудования для ледового дворца в Новозыбкове и выявило целый букет нарушений. По итогам проверки в областной арбитражный суд направлен иск с требованием отменить итоги аукциона. Аукцион проводил отдел культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новозыбковского городского округа.

В частности, разработанная заказчиком форма заявки на участие в аукционе оказалась не отвечающей положениям Техзадания, а заявленные в документации показатели не соответствовали ни одному производителю оборудовнаия. При описании объекта закупки не были прописаны наименования и характеристики товаров, которые входили в предмет аукциона, а в одном лоте были объединены технологически не связанные товары.