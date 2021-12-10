Депутаты облдумы приняли бюджет в окончательном чтении

Коммунисты проголосовали против.

9 декабря Брянская областная Дума приняла в окончательном чтении закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Документ поддержали фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Против проголосовали коммунисты.

Как сообщает облдума, первоначальные цифры бюджета на 2022 год увеличены более чем на 4,5 миллиарда рублей. Прогнозируемый объем доходов составляет 77,8 миллиарда рублей, расходов – 79,6 миллиарда рублей, дефицит бюджета планируется в размере 1,8 миллиарда рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на конец следующего года установлен в размере 9,55 миллиарда рублей.

В 2023 году соотношение доходной и расходной частей бюджета составит 73,2 миллиарда рублей к 74,8 миллиарда рублей соответственно. Ожидается, что в 2024 году объем доходов достигнет 75,3 миллиарда рублей, расходов – 75,8 миллиарда рублей.

«Принятый сегодня бюджет является социально ориентированным, то есть около 60% от общего объема запланированных расходов направят на социальную сферу. За этой привычной формулировкой стоят масштабные проекты, целый комплекс мер по повышению качества жизни людей», – отметил председатель облдумы Валентин Суббот.

По его словам, в итоговом варианте бюджета учтены предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, а также поправки депутатов, прокуратуры и Контрольно-счетной палаты. Всего было внесено порядка 150 поправок.