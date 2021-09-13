Директора «БрянскСтройПроекта» судят за миллионные долги по зарплате

55 работников предприятия не получили более 2,8 миллиона рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «БрянскСтройПроект». Его обвиняют в невыплате зарплаты более двух месяцев.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с июня 2015 года по ноябрь 2016 года директор «БрянскСтройПроекта» не выплатил 25 работникам предприятия более 2,8 миллиона рублей. Преступление выявили работники областной прокуратуры.

Уголовное дело направили в суд. Директору ООО «БрянскСтройПроект» грозит до трех лет лишения свободы.