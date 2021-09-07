До конца года в Брянске дополнительно отремонтируют 12 дорог (СПИСОК)

На ремонт выделили более 196 миллионов рублей.

До конца 2021 года в Брянске дополнительно отремонтируют 12 дорог. Как сообщает городская администрация, на эти цели из областного бюджета выделили более 196 миллионов рублей.

По всем объектам уже заключены муниципальные контракты с подрядчиками. На половине улиц работы уже начались.

Ремонт затронет дороги по следующим адресам:

– улица Брянской Пролетарской Дивизии (от улицы Ульянова до дома № 1 по улице Протасова);

– переулок Кирова (от улицы Аллея Металлургов до улицы Литейной);

– улица Кромская (от улицы Литейной до улицы Молодой Гвардии);

– улицы Молодой Гвардии (от улицы Кромской до дома № 34);

– улица Нахимова (от улицы Аллея Металлургов до улицы Литейной);

– улица Новозыбковская (от дома № 16 до дома № 26);

– улица Олега Кошевого (от улицы Белорусской до дома № 1ж);

– улица Победы (от улицы Менжинского до дома № 2).

– улица Протасова (от улицы Брянской Пролетарской Дивизии до улицы Бурова);

– улица Чапаева (от улицы 2-я Аллея до улицы Дзержинского);

– улица Чернышевского (от улицы Тельмана до дома № 2);

– улица 2-я Аллея (от дома № 12 до дома № 8).

С начала сезона в Брянске капитально ремонтируют 28 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С учетом добавленных количество дорог, ремонтируемых в 2021 году, достигнет 40.