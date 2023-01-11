Две тысячи квартир купили для брянских сирот

За семь лет для детей-сирот Брянской области приобрели почти две тысячи квартир. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

За последние семь лет в Брянской области для детей-сирот купили почти две тысячи жилых помещений. Более 62% – квартиры в новостройках.

В прошлом году жилье получили 284 человека, в том числе 169 – по судебным решениям. На это потратили 646,6 млн рублей. В конце декабря администрации заключили 284 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот на 607 млн рублей. А в 2023 году на эти цели потратят ещё 650,2 млн рублей.

Для детей-сирот построят четыре восьмиквартирных дома в Почепе, два восьмиквартирных дома в Навле и один сорокадвухквартирный – в Жуковке. Проекты уже согласованы.