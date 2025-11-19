Разработку специалистов брянского предприятия представили во Франции

Стенд для тестов перед запуском термоядерного реактора, разработанного специалистами брянского предприятия, презентовали во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во Франции на проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР презентовали стенд для испытаний портплагов. Это уникальное оборудование необходимого для тестов перед запуском. За изготовление ключевых элементов системы контроля токамака и диагностирования плазмы отвечают российские специалисты. Первый из четырёх стендов в течении нескольких лет изготавливали сотрудники брянского Научно-производственного объединения «Группа Компаний Машиностроения и Приборостроения», входящего в учреждение «Проектный центр ИТЭР» госкорпорации «Росатом». Они спроектировали и разработали систему, аналогов которой нет в мире. Конструкцию за месяц довезли на юг Франции из Брянска.

Стенд состоит из 30-тонной стальной вакуумной камеры и систем нагрева. В них будут испытывать 46 порт-плагов реактора.

«Это самый глубокий вакуум, существующий на земле, давление в нем превышает давление в космосе», — отметила руководитель проекта в «ГКМП» Олеся Соловьёва.

Фото: Росатом