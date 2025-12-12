Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное предприятие

2025, 12 декабря 17:23
Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное российско-белорусское предприятие «Брянсксельмаш». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

 

В Брянск прибыла делегация из республики Беларусь. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко посетили совместное предприятие «Брянсксельмаш». Оно входит в реестр крупнейших предприятий машиностроения и является одним из ведущих поставщиков сельхозтехники: зерно- и кормоуборочных комбайнов, сеялок и мульчирующей фрезы.  

«Брянсксельмаш»  постоянно работает над расширением модельного ряда. Так, совместно с Минпромторгом  Российской Федерации разработан селекционный зерноуборочный комбайн, который будет применяться в научно-исследовательских институтах по выращиванию семян», – отметил губернатор Александр Богомаз.  

