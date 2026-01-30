Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Акция «Снежный десант» в Брянске собрала более тысячи неравнодушных жителей

2026, 30 января 15:37
Акция «Снежный десант» в Брянске собрала более тысячи неравнодушных жителей
Источник фото

Акция «Снежный десант» в Брянске собрала более тысячи неравнодушных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В пятницу, 30 января, в Брянске стартовала акция «Снежный десант». В 9 утра на улицу с лопатами и мётлами вышли сотрудники учреждений культуры и образования, районных администраций, компаний, торговых организаций, спортсмены, чиновники и неравнодушные горожане. Они занялись уборкой тротуаров, скверов, остановок общественного транспорта, территорий памятников. 

Покровскую гору от снежных заносов убрали работники регионального Управления лесами Брянской области. В сквере ветеранов навели порядок сотрудники департамента безопасности, а сквере энергетиков – департамента финансов. Представители департамента соцполитики региона чистили остановки вдоль проспекта Станке Димитрова.

«Бригаду» администрации Советского района и пресс-службе мэрии в Семёновском сквере возглавил глава района Денис Семёнов. Неподалёку городские лестницы, а также скверы Тютчева и Карла Маркса убирали сотрудники управление архитектуры и кадровой службы горадминистрации. Комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации работал в сквере Пушкина и в Фокинском районе.

Более 30 человек из муниципальной специализированной похоронной службы  очистили снег рядом с мемориалами на улицах Чехова и Почтовой, на кладбищах в Советском районе и Бежичах. Центральные дороги убрал трактор. 

Во дворах многоэтажек жители пришли на помощь управляющим компаниям. А владельцы частных домов убирают территории рядом с ближайшими дорогами.

Метки: ,

Читайте также

За сутки пять машин оказались на штрафстоянке из-за неправильной парковки
29 января 17:28
За сутки пять машин оказались на штрафстоянке из-за неправильной парковки
Автомобилистка из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
28 января 18:24
Автомобилистка из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
Больше 20 катков залили в Брянске текущей зимой
28 января 15:44
Больше 20 катков залили в Брянске текущей зимой

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14034) брянск (6770) ДТП (2665) ГИБДД (2190) прокуратура (2019) уголовное дело (1967) Александр Богомаз (1800) суд (1784) авария (1627) мчс (1477) коронавирус (1272) умвд (1023)