Акция «Снежный десант» в Брянске собрала более тысячи неравнодушных жителей

2026, 30 января 15:37

Акция «Снежный десант» в Брянске собрала более тысячи неравнодушных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 30 января, в Брянске стартовала акция «Снежный десант». В 9 утра на улицу с лопатами и мётлами вышли сотрудники учреждений культуры и образования, районных администраций, компаний, торговых организаций, спортсмены, чиновники и неравнодушные горожане. Они занялись уборкой тротуаров, скверов, остановок общественного транспорта, территорий памятников.

Покровскую гору от снежных заносов убрали работники регионального Управления лесами Брянской области. В сквере ветеранов навели порядок сотрудники департамента безопасности, а сквере энергетиков – департамента финансов. Представители департамента соцполитики региона чистили остановки вдоль проспекта Станке Димитрова.

«Бригаду» администрации Советского района и пресс-службе мэрии в Семёновском сквере возглавил глава района Денис Семёнов. Неподалёку городские лестницы, а также скверы Тютчева и Карла Маркса убирали сотрудники управление архитектуры и кадровой службы горадминистрации. Комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации работал в сквере Пушкина и в Фокинском районе.

Более 30 человек из муниципальной специализированной похоронной службы очистили снег рядом с мемориалами на улицах Чехова и Почтовой, на кладбищах в Советском районе и Бежичах. Центральные дороги убрал трактор.

Во дворах многоэтажек жители пришли на помощь управляющим компаниям. А владельцы частных домов убирают территории рядом с ближайшими дорогами.