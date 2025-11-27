Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Брянский губернатор обсудил новые проекты с гендиректором Жуковского веломотозавода

2025, 27 ноября 14:35
Брянский губернатор обсудил новые проекты с гендиректором Жуковского веломотозавода
Источник фото

Брянский губернатор обсудил новые проекты с новым гендиректором Жуковского веломотозавода Александром Леоновым. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с новым генеральным директором ООО «Жуковский веломотозавод» Александром Леоновым. Они обсудили новые проекты предприятия. 

«Один из них — специальный инвестиционный контракт по локализации производства двигателей внутреннего сгорания. В планах на следующий год представить первый опытный образец, а в дальнейшем — расширить линейку продукции. Это позволит Жуковскому веломотозаводу выйти на новый уровень на российском рынке. При этом стоимость продукции будет сопоставима с китайскими аналогами», – уточнил Александр Богомаз. 

Глава региона уточнил, что завод, правительство и Минпромторг обсудят вопрос о предоставлении льгот по налогам на имущество и на землю. Это должно помочь предприятию при реализации специального инвестиционного контракта.

Метки: ,

Читайте также

Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
27 ноября 12:55
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
27 ноября 12:46
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле
27 ноября 12:17
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13430) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1697) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)