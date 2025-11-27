Брянский губернатор обсудил новые проекты с гендиректором Жуковского веломотозавода

Брянский губернатор обсудил новые проекты с новым гендиректором Жуковского веломотозавода Александром Леоновым. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с новым генеральным директором ООО «Жуковский веломотозавод» Александром Леоновым. Они обсудили новые проекты предприятия.

«Один из них — специальный инвестиционный контракт по локализации производства двигателей внутреннего сгорания. В планах на следующий год представить первый опытный образец, а в дальнейшем — расширить линейку продукции. Это позволит Жуковскому веломотозаводу выйти на новый уровень на российском рынке. При этом стоимость продукции будет сопоставима с китайскими аналогами», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что завод, правительство и Минпромторг обсудят вопрос о предоставлении льгот по налогам на имущество и на землю. Это должно помочь предприятию при реализации специального инвестиционного контракта.