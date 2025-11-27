Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе

2025, 27 ноября 12:55
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз возвращался из Республики Беларусь, где прошли торжественные мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона проехал по новому мосту в Выгоничском районе. Там было открыто рабочее движение.

«Благодаря Правительству Российской Федерации, Росавтодору в кратчайшие сроки было выделено финансирование, что позволило начать работы нашему брянскому подрядчику «Дорстрой32». Всего за четыре месяца построен новый мост — все было сделано быстро, качественно и с большой ответственностью перед нашими жителями!» – подчеркнул Александр Богомаз. 

Губернатор поблагодарил подрядчика за проделанную работу.

