Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе

2025, 27 ноября 12:55

Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз возвращался из Республики Беларусь, где прошли торжественные мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона проехал по новому мосту в Выгоничском районе. Там было открыто рабочее движение.

«Благодаря Правительству Российской Федерации, Росавтодору в кратчайшие сроки было выделено финансирование, что позволило начать работы нашему брянскому подрядчику «Дорстрой32». Всего за четыре месяца построен новый мост — все было сделано быстро, качественно и с большой ответственностью перед нашими жителями!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил подрядчика за проделанную работу.