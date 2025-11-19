Брянский завод автоматизировал производство комплектующих за счёт инвестиций

Брянский завод автоматизировал производство комплектующих для метро за счёт инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянский «Термотрон-Завод» автоматизировал производство стрелочных электроприводов и дроссель-трансформаторов для железных дорог и метрополитенов. Это стало возможно благодаря инвестициям. Федеральный Фонд развития промышленности предоставил заводу займ на 116 млн рублей. Ещё 12,9 млн рублей добавил Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Автоматизация производства комплектующих снизит долю импорта в соответствующем сегменте рынка до 20%. Ежегодный объем производства стрелочных электроприводов возрастет на 28% — до 3200 штук, а дроссель-трансформаторов на 54% — до 600 штук.

«Термотрон-Завод» — единственный в РФ производитель стрелочных электроприводов для высокоскоростного движения. Благодаря высокой надёжности, усовершенствованной контрольной системе, оригинальному механизму внутреннего замыкания, такие электроприводы не уступают импортным аналогам и обеспечивают движение «Сапсанов» на железнодорожных магистралях», — рассказал генеральный директор предприятия Антон Абушенко.