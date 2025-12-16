Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором филиала АО «Россельхозбанк»

2025, 16 декабря 16:41

Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором филиала АО «Россельхозбанк». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором Брянского филиала АО «Россельхозбанк» Андреем Седовым. Они обсудили результаты сотрудничество между регионом и банком в 2025 году.

«РСХБ занимает лидирующие позиции на рынке финансирования агропромышленного комплекса региона. За 19 лет работы Брянский филиал вложил в экономику области более 240 млрд рублей. Объем инвестиций только в этом году — около 2,5 млрд рублей», – уточнил Александр Богомаз. .

Кредитная организация материально поддержала строительство и запуск второй очереди тепличного комплекса ООО «Журиничи, а также проекты агрохолдинга «Мираторг» по переработке мясной продукции и картофеля. Банк реализует проект «Школа фермера». Там участники специальной военной операции и члены их семей могут освоить новую профессию и открыть собственное дело.

«За 11 месяцев этого года Брянский филиал АО «Россельхозбанк» профинансировал сезонно-полевые работы на 10,5 млрд рублей. Важно, что все эти средства вовремя возвращены, просроченной задолженности нет, а это говорит о том, что аграрный сектор работает стабильно, сельхозпроизводители знают, что и в каких объемах нужно закупить, посеять, произвести и сколько на это необходимо средств», – подчеркнул глава региона.