За распространение в соцсетях дискредитирующий российскую армию постов брянец лишился свободы

2025, 16 декабря 15:39

За распространение в соцсетях дискредитирующий российскую армию постов брянец лишился свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о публичной дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель Фокинского района областного центра.

Фигурант дважды привлекался к административной ответственности за публикации, дискредитирующие использования Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом в в феврале и в июле 2023 года он вновь разместил на своей публичной странице в популярной социальной сети посты, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.