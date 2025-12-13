Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Гомельские строители построят 11-этажный дом в Брянске

2025, 13 декабря 15:07
Гомельские строители построят 11-этажный дом в Брянске
Гомельские строители построят 11-этажный дом на улице Бурова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянске прошла торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства нового многоквартирного дома в Брянске. В мероприятии приняли участие губернатор региона Александр Богомаз, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, представители органов власти Брянщины и Белоруссии. Символический первый камень в основание 11-этажного дома на улице Бурова в Бежицком районе заложили Александр Богомаз и Иван Крупко.

«Начало строительства Мозырским домостроительным комбинатом нового дома — конечно же, знаковое событие для Брянской области. 46 квартир в этом доме получат дети-сироты. Еще раз благодарю братьев-белорусов за всё, что они делают для Брянской земли!» — подчеркнул Александр Богомаз.

 

