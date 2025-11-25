Брянский губернатор поучаствовал в заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ

2025, 25 ноября 12:53

Брянский губернатор поучаствовал в заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Москве прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе под председательством Игоря Щеголева. Там рассмотрели вопросы повышения эффективности отбора подрядчиков в рамках национальных проектов, а также вовлечения ответственного бизнеса. Совет одобрил законодательное закрепление использования государственными и муниципальными заказчиками индекса деловой репутации ЭКГ-рейтинга (Экология-Кадры-Государство) и ресурсообеспеченности при отборе строительных подрядчиков в рамках национальных проектов.

Участие в заседании принял губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«С декабря прошлого года в нашем регионе принято законодательство об ответственном ведении бизнеса, которое позволяет предоставлять бизнесу меры государственной поддержки с применением ЭКГ-рейтинга. Мерами поддержки предусмотрено сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, преимущество участников в государственных и муниципальных закупках, предоставление льготного займа и многое другое», – подчеркнул Александр Богомаз.