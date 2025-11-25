Ранее судимую жительницу Брянска подозревают в краже денег из кошелька

2025, 25 ноября 13:21

Ранее судимую жительницу Брянска, подозреваемую в краже денег из кошелька, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 41-летняя жительница Брянска. Накануне женщина распивала спиртное в квартире знакомого. Её сумка была в одной из комнат. Спустя время она обнаружила исчезновение из кошелька более 15 тысяч рублей. Никто из гостей в хищении не признался.

Оперативники отдела уголовного розыска выяснили, что к краже причастна ранее судимая 35-летняя женщина. Она также была в числе гостей. Похищенные деньги фигурантка потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб обвиняемая возместила.