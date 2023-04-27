Фруктохранилище на пять тысяч тонн построят в Клетнянском районе

Современное фруктохранилище, вместимостью 5 000 тонн, постоит в Клетнянском районе предприятие «Брянский сад». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уже ольше четырех лет в Клетнянском районе ООО «Брянский сад» реализует инвестпроект по закладке яблоневого сада интенсивного типа. Плантации в районе деревень Набат, Сельцо, Павлинки занимают 260 га. В прошлом сезоне садоводы собрали 600 тонн яблок.

Этой весной площади сада расширятся и там высадят еще 120 тысяч саженцев яблонь, которые привезут из Сербии. Также специалисты посадят 30 тысяч районированных клоновых саженцев яблони, выращенных на плодопитомнике предприятия ООО «Исток».

Важный этап развития инвестпроекта — строительство плодохранилища, вместимостью 5 000 тонн. Инвестор уже начал работать над этим проектом.