Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Транспорт

График движение поездов в Брянской обалсти изменится из-за ремонта путей

2026, 11 апреля 09:18
Источник фото

График движение поездов в Брянской обалсти изменится из-за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороге. 

 

На участке Воротынск – Бабынино в Калужской области пройдёт капитальный ремонт. Из-за этого временно изменится график движения пассажирских поездов, следующих через Брянск. 

С 12 по 16 апреля поезда № 85 Москва – Новозыбков будет отправляться из столицы на 6 минут раньше обычного расписания – в 22:29. В Брянск и на конечную станцию он прибудет по расписанию.

Поезд № 737 «Иван Паристый» с 20 по 22 апреля из Москвы выйдёт в рейс на 10 минут позже – в 7:00. В Брянск он прибудет на 11:08.

 

Фото Московской железной дороги

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман брянской пенсионерки
10 апреля 17:31
Курьера телефонных мошенников ждёт суд за обман брянской пенсионерки
Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение
10 апреля 15:35
Суд оштрафовал брянца за повторное пьяное вождение
Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля из автосервиса в Брянске
10 апреля 13:22
Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля из автосервиса в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14795) брянск (6906) ДТП (2717) ГИБДД (2261) прокуратура (2082) уголовное дело (2034) Александр Богомаз (1950) суд (1788) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)