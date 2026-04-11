График движение поездов в Брянской обалсти изменится из-за ремонта путей

2026, 11 апреля 09:18

График движение поездов в Брянской обалсти изменится из-за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороге.

На участке Воротынск – Бабынино в Калужской области пройдёт капитальный ремонт. Из-за этого временно изменится график движения пассажирских поездов, следующих через Брянск.

С 12 по 16 апреля поезда № 85 Москва – Новозыбков будет отправляться из столицы на 6 минут раньше обычного расписания – в 22:29. В Брянск и на конечную станцию он прибудет по расписанию.

Поезд № 737 «Иван Паристый» с 20 по 22 апреля из Москвы выйдёт в рейс на 10 минут позже – в 7:00. В Брянск он прибудет на 11:08.

Фото Московской железной дороги