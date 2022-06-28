Губернатор пообещал брянцам снижение цен на продукты

По его словам, этому будет способствовать открытие распределительного центра «Пятерочка».
28 июня открыли распределительный центр «Брянский» торговой сети «Пятерочка».
«Самое главное, чтобы с появлением распределительного центра и сокращением транспортных расходов жители увидели реальное снижение цен на продукты, которые производятся в Брянской области», – прокомментировал губернатор Александр Богомаз.
По его словам, «люди хотят видеть в магазинах качественную и дешевую продукцию, и она есть».
«Мы производим и мяса, и молока, и овощей, и того же картофеля столько, что можем накормить не только себя, но и другие области, но цены на некоторые продукты, которые произведены у нас, выше, чем в Москве. Этого быть не должно!» – заключи брянский губернатор.
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