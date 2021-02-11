Инвесторы создадут 4800 рабочих мест для брянцев

Также ожидается прирост налоговых поступлений.

В 2021 году инвесторы создадут в Брянской области порядка 4800 новых рабочих мест.

Такая информация прозвучала на заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и экономической политике.

Планируется, что в этом году 37 предприятий реализуют в Брянской области 57 инвестиционных проекта. Общая сумма налоговых льгот по ним составит 793,3 миллиона рублей.

Большая часть инвестиций приходится на предприятия аграрно-промышленного комплекса – 91,9 миллиарда рублей (28 инвестпроектов). В отрасли обрабатывающего производства будут реализованы 26 проектов с объемом вложений 17,3 миллиарда рублей.

Инвесторы создадут в регионе более 4800 новых рабочих мест, прирост налоговых поступлений ожидается в размере более 3 миллиардов рублей.