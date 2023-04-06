Брянские эксперты оценили перспективы суверенизации промышленности

Брянские эксперты обсудили развитие промышленности и перспективы суверенизации этой сферы.

На заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин поручил выйти на устойчивый промышленный рост стране и двигаться к полной суверенизации в отдельных направлениях.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили перспективы развития производства и инвестиционную привлекательность региона.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников уверен, что «сыто жить, не развивая производство и обороноспособность» не получится.

«Жаль потерянные годы. Жаль потраченные напрасно углеводородные суперприбыли «нулевых». Но нас очень жёстко (и своевременно) возвращают в реальность. Придется нагонять. Придётся работать. Придётся, простите, вкалывать. Думать. Учиться. Делать. Придётся своими руками, своим трудом создавать тот самый технологический суверенитет, который у нас был и который мы бездарно утратили. Технологический суверенитет, без которого и мы, и наша страна обречены», – подчеркнул эксперт.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что сложившаяся ситуация уже имела место в истории.

«Европа хотела российских энергоносителей, жизненно необходимых для развития экономики, для прогресса. А США боролись с Европой, делая вид, что противодействуют России – тогда СССР. Россия хотела построить нефтепроводы в Европу, Америка не давала уникальную на тот момент технику – трубоукладчики.

Трубоукладчик – единственный грузоподъемный механизм, который перемещается с поднятым, подвешенным грузом по пересеченной местности. Все остальные – лишь по рельсам или по абсолютно ровной поверхности. Плюс, трубоукладчик – очень неравномерно нагруженный, не сбалансированный, не устойчивый – тяжеленная труба висит с одной стороны. США и тогда размахивали санкциями – запретили поставлять в Советский Союз «Катерпиллеры», – напомнил Егорушкин.

Эксперт добавил, что тогда страна нашла невероятно смелый выход.

«Молодому брянскому инженеру Анатолию Ивашину, не имеющему опыта конструкторской деятельности, поручили «изобрести» отечественный трубоукладчик. Решение было принято летом 1958-го, весной 1959-го первые четыре трубоукладчика вышли из ворот Брянского тракторного завода, а с 1961 года начался их серийный выпуск – по сто машин в год. При этом, брянский «импортозамещающий» агрегат был вдвое более устойчивым, в полтора раза более грузоподъёмным и имел гораздо меньшее давление на грунт, а, значит, и проходимость», – рассказал Валерий Егорушкин.

Эксперт задаётся вопросом, что помогло сделать прорыв в те года.

«Чего не было в те времена? Частной собственности. Меркантильных интересов инвесторов. Колоссальной разницы в оплате труда инженера и управленца. Удастся ли при «рыночной экономике» повторить такое чудо? Имею некоторые сомнения, но надеюсь на лучшее», – заключил Егорушкин.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров уверен, что курс на промышленный суверенитет — заявка страны на ведущие мировые позиции.

«Это требует колоссальных усилий и качественно нового подхода к формированию высокотехнологических направлений в данном секторе экономики. И здесь, без всякого сомнения, ведущую роль должны играть регионы», – отметил эксперт.

Егоров добавил, что Брянская область занимает лидирующие позиции в развитии промышленности.

«Так, ещё на июль 2022 года, был зафиксирован индекс промышленного производства в районе 113, 9%. По данным показателям Брянская область занимала первое место в ЦФО. Что касается дня сегодняшнего, то, по словам директора регионального департамента экономического развития Михаила Ерохина, уже сейчас, благодаря сбалансированной промышленности, ориентированной в первую очередь на внутреннее потребление, рост экономики Брянского региона составил более 11, 4 % по сравнению с прошлым годом», – уточнил эксперт.

Егоров добавил, что эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет, а также регион привлекателен и для инвестиций.

«В свою очередь, недавний визит китайской делегации, проявившей несомненный интерес к созданию совместных предприятий на территории нашей области в области машиностроения, производства сельскохозяйственной техники и т.д., говорит о высокой степени инвестиционной привлекательности Брянского края для дружественных Российскому государству стран и народов!» – заключил эксперт.