Из федерального бюджета выделят 1,4 миллиарда на строительство школы в Брянске

Новое образовательное учреждение возведут в старом аэропорту.
На заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина приняли решение о выделении Брянской области инфраструктурного кредита на строительство новой школы на 1650 мест в районе застройки территории бывшего аэропорта в Советском районе Брянска.
Стоимость объекта составляет 1,7 миллиарда рублей. Размер инфраструктурного бюджетного кредита составит 1,4 миллиарда рублей, еще 356 миллионов рублей выделят из областного бюджета.
«Это еще один шаг на пути к развитию нового, современного микрорайона и обеспечения жителей областного центра учебными местами. Как неоднократно подчеркивал Марат Шакирзянович, крайне важно, чтобы социальная инфраструктура поспевала за жилищным строительством, чтобы жителям было комфортно добираться до важных объектов. Этот проект такому требованию соответствует», – сообщил губернатор Александр Богомаз.
15.06.2022 13:12
Фермерский островок
Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам, первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной
15.06.2022 13:11
С опережением графика
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На
15.06.2022 13:10
Законы роста
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09.06.2022 11:34
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Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленской области Московской железной дороги на 35 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд». В ходе акции специалисты МЖД раздадут памятки участникам движения. Кроме того, во время рейдов будут выявляться нарушители. Железнодорожники также посетят автомобильные предприятия
08.06.2022 17:20
Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону
В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и
08.06.2022 17:19
МСЭ – в привычном формате
1 июля заканчивается временный порядок установления инвалидности. Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1