Из федерального бюджета выделят 1,4 миллиарда на строительство школы в Брянске

Новое образовательное учреждение возведут в старом аэропорту.

На заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина приняли решение о выделении Брянской области инфраструктурного кредита на строительство новой школы на 1650 мест в районе застройки территории бывшего аэропорта в Советском районе Брянска.

Стоимость объекта составляет 1,7 миллиарда рублей. Размер инфраструктурного бюджетного кредита составит 1,4 миллиарда рублей, еще 356 миллионов рублей выделят из областного бюджета.

«Это еще один шаг на пути к развитию нового, современного микрорайона и обеспечения жителей областного центра учебными местами. Как неоднократно подчеркивал Марат Шакирзянович, крайне важно, чтобы социальная инфраструктура поспевала за жилищным строительством, чтобы жителям было комфортно добираться до важных объектов. Этот проект такому требованию соответствует», – сообщил губернатор Александр Богомаз.