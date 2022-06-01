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Карачаевский завод заменил 50 видов импортных электросоеденителей

2022, 01 июня 12:43 Экономика
Карачаевский завод заменил 50 видов импортных электросоеденителей
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Производство предприятия «Электродеталь» увеличилось на 50%.

Карачевский завод заменил 50 видов импортных электросоеденителей.

Предприятие «Электродеталь» производит прямоугольные электрические соединители. Сейчас производство завода активно растёт. Завод предложил замену более чем для 50 номиналов зарубежных соединителей.

За первый квартал текущего года рост производства составил 50% в сравнении с прошлым годом.

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