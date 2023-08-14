Мебельный завод «Дятьково» отметил юбилей

Сотрудники мебельного завода «Дятьково» получили награды в честь 20-летия предприятия. Об этом сообщили в администрации Брянска.

20-лет со дня основания отметил мебельный завод «Дятьково» отметил своё 20-летие. На торжественной встрече сотрудники предприятия получили грамоты от правительства и областной Думы из рук губернатора Александра Богомаза и спикера регионального парламента Валентина Суббота.

На мебельном заводе «Дятьково» работает более трех тысяч высококлассных специалистов. Продукцию реализуют в более чем 400 фирменных салонах в России, Казахстане, Беларуси и других странах.

«Дятьково» — гордость промышленности Брянщины. Мы всегда готовы поддерживать такие предприятия, которые дают работу тысячам наших земляков», — подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.