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Мебельный завод «Дятьково» отметил юбилей

2023, 14 августа 13:55 Экономика
Мебельный завод «Дятьково» отметил юбилей
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Сотрудники мебельного завода «Дятьково» получили награды в честь 20-летия предприятия.  Об этом сообщили в администрации Брянска. 

20-лет со дня основания отметил мебельный завод «Дятьково» отметил своё 20-летие. На торжественной встрече сотрудники предприятия получили грамоты от правительства и областной Думы из рук губернатора Александра Богомаза и спикера регионального парламента Валентина Суббота. 

На мебельном заводе «Дятьково» работает более трех тысяч высококлассных специалистов. Продукцию реализуют в более чем 400 фирменных салонах в России, Казахстане, Беларуси и других странах. 

«Дятьково» — гордость промышленности Брянщины. Мы всегда готовы поддерживать такие предприятия, которые дают работу тысячам наших земляков», — подчеркнул первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

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