Брянские школьники посетили мебельный завод

Старшеклассники Бытошской школы посетили мебельный завод «Катюша». Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Центр занятости организовал профтур на мебельный концерн «Катюша». На предприятие отправились старшеклассники Бытошской средней школы.

Ребята прошли по производственным участкам и цеха. Они узнали о процессе производства мебели – от раскроя листов ЛДСП до хранения готовой продукции на складе.

Сотрудники предприятия показали ребятам современные станки с компьютерным обеспечением. Завершилась экскурсия в выставочном зале с коллекции бренда «Дятьково Design».