На Брянщине заключили госконтракты почти на 1 млрд рублей

Объемы госконтрактов ощутимо возросли по мере развития регионального электронного магазина.

За прошлый год на Брянщине через региональный электронный магазин были заключены госконтракты на общую сумму свыше 897,7 млн рублей.

Это на 88,2% больше, чем за 2019 год.

Рост объемов госконтрактов отмечается в регионе по мере развития регионального электронного магазина. Участники торгов отмечают удобство сервиса как для заказчиков, так и для подрядчиков и прозрачность всех конкурсных процедур.

А в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции электронные площадки остались едва ли не единственной возможностью заключения госконтрактов.