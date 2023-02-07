На покупку техники для брянских аграриев потратят 100 млн рублей

В этом году на покупку сельхозтехники в Брянской области потратят 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области обновляют машинно-тракторный парк. По государственной программе предусмотрены субсидии из областного бюджета за приобретенные зерно- и кормоуборочных комбайнов, зерносушилок и машин послеуборочной обработки зерна. Аграриям возмещают в размере 25% от понесенных затрат.

В прошлом году просубсидировано 50 зерноуборочных комбайнов и один кормоуборочный, 10 зерносушилок, 3 машины послеуборочной обработки зерна. 36 сельхозтоваропроизводителей региона получили 237 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млн рублей.