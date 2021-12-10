На развитие Брянского аэропорта потратят 4 миллиарда рублей

Инвестиционный проект станет самым масштабным в регионе в ближайшее время.

Принятый накануне бюджет Брянской области предусматривает поддержку разных отраслей экономики. В регионе продолжится реализация нескольких десятков инвестиционных проектов.

Самый масштабный из них направлен на развитие Международного аэропорта Брянск. Объем инвестиций в проект составит почти 4 миллиарда рублей. Напомним, в ноябре над обликом здания Брянского аэропорта пошутила стюардесса авиакомпании S7.

Отметим также, что по статье «Национальная экономика» бюджет предполагает расходы в размере 21,9 миллиарда рублей. Из них немногим менее 10 миллиардов потратят на сельское хозяйство, почти 8 миллиардов рублей – на дороги.