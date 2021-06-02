На улице Счастливой в Брянске построят двухполосную дорогу

Работы обойдутся в 69 миллионов рублей.

В Советском районе Брянска построят новую дорогу. Она пройдет по улице Счастливой. По итогам торгов подрядчиком стало АО «Брянскавтодор», сообщает городская администрация.

Улица Счастливая проходит рядом с Дворцом единоборств. Она пересекает Объездную и выходит в 4-м микрорайоне. В этом году по улице Счастливой построят участок дороги от улицы Объездной до Советской.

Новая дорога относится к категории проезда с малой интенсивностью движения и рассчитана на две полосы. На улицу Объездную она будет выходить с поворотом только направо.

Одной из ключевых функций дороги называют обеспечение водоотвода с прилегающей территории. По обе стороны проезда обещают построить ливневую канализацию, которая будет отводить дождевые потоки от домов № 18 и № 20 по переулку Пилотов.

Протяженность новой дороги составит 425 метров. Вдоль нее обустроят тротуары и проведут освещение.

Стоимость объекта вместе со строительством ливневки составит почти 69 миллионов рублей.