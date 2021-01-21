Налоговики разъяснили брянцам, как реализовать право на налоговые льготы

Для этого нужно подать в ИФНС заявление с приложением подтверждающих льготу документов.
УФНС по Брянской области опубликовало на сайте мэрии Брянска инфографику, в которой разъясняется, как жители региона могут реализовать имеющиеся у них права на налоговые льготы.
Для начала рекомендуется уточнить, какие налоговые льготы положены в каждом конкретном случае. Для этого нужно воспользоватсья сервисом справочной информации о ставках и льготах по налогу на имущество, где выбрать регион, вид налога — транспортный, земельный или на имущество физических лиц — налоговый период и свой регион и муниципальное образование.
Льготы по имушественным налогам полагаются пенсионерам, военнослужащим, ликвидаторам Чернобыльской аварии, участникам боевых действий, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.
Для реализации прав на льготы нужно написать в налоговую инспекцию заявление и приложить к нему подтверждающие эти права доументы. Оформить заявление можно в налоговой или МФЦ.
Затем заявление нужно передать в налоговую лично, через МФЦ, личный кабинет на сайте или по почте.
Записаться на прием в ИФНС для подачи заявления можно на сайте ФНС России с помощью соответствующего электронного сервиса.
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