Налоговики разъяснили брянцам, как реализовать право на налоговые льготы

Для этого нужно подать в ИФНС заявление с приложением подтверждающих льготу документов.

УФНС по Брянской области опубликовало на сайте мэрии Брянска инфографику, в которой разъясняется, как жители региона могут реализовать имеющиеся у них права на налоговые льготы.

Для начала рекомендуется уточнить, какие налоговые льготы положены в каждом конкретном случае. Для этого нужно воспользоватсья сервисом справочной информации о ставках и льготах по налогу на имущество, где выбрать регион, вид налога — транспортный, земельный или на имущество физических лиц — налоговый период и свой регион и муниципальное образование.

Льготы по имушественным налогам полагаются пенсионерам, военнослужащим, ликвидаторам Чернобыльской аварии, участникам боевых действий, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.

Для реализации прав на льготы нужно написать в налоговую инспекцию заявление и приложить к нему подтверждающие эти права доументы. Оформить заявление можно в налоговой или МФЦ.

Затем заявление нужно передать в налоговую лично, через МФЦ, личный кабинет на сайте или по почте.

Записаться на прием в ИФНС для подачи заявления можно на сайте ФНС России с помощью соответствующего электронного сервиса.