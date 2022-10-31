Около 30 тонн картофеля продали на ярмарках в Брянске

За один день на ярмарке в Брянске фермеры продали около 30 тонн картофеля. Об этом сообщили в городской администрации.

Двенадцатая ярмарка выходного дня прошла этой осенью в Брянске. На нее приехали 111 сельхозтоваропроизводителей из 16 районов региона.

За торговую субботу горожане и гости областного центра купили 28,5 тонны картофеля, 12,4 тонны капусты, 2,49 тонны моркови, 2,44 тонны свеклы, 1,75 тонны лука и 0,9 тонны томатов. Кроме того, аграрии продали 5,04 тонны яблок и в общей сложности более 1,1 тонны груш, огурцов, ягод и перца. Также на 30,5 тысяч рублей покупатели приобрели саженцы плодово-ягодных культур.

Ярмарки выходного дня открыты в каждом районе Брянска по субботам с 8 до 15 часов. Они будут работать до 26 ноября.