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От фермы до «Пятёрочки»: Брянская область строит полный цикл переработки

2026, 10 июня 12:11
От фермы до «Пятёрочки»: Брянская область строит полный цикл переработки
Источник фото

На полках брянских «Пятёрочек» и «Перекрёстков» уже есть ценники «Выбираю местное» — но пока таких товаров немного. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук намерен это изменить и на Петербургском экономическом форуме рассказал, как именно.

Ставка — на полный производственный цикл. Не просто вырастить и продать урожай, а переработать его внутри региона и довести до покупателя готовый продукт. Тогда и прибыль остаётся дома, и на полке появляется что-то с брянской маркировкой.

Рабочую модель уже показывает «Мираторг»: от выращивания кормов — до упакованного стейка в магазине. На форуме холдинг подписал соглашение о строительстве двух свиноводческих комплексов в Комаричском и Брасовском районах на сумму до шести миллиардов рублей. Брянский гормолзавод идёт тем же путём: роботизированные фермы, собственные производственные линии, детское питание «Ам-Ам» — уже и за рубежом.

X5 Group, управляющая более 250 магазинами в регионе, тоже в теме: на форуме обсуждалось расширение присутствия местных производителей на полках. Для ритейла это выгодно: короче плечо доставки — ниже цена на кассе.

Инвесторам, готовым строить перерабатывающие мощности в области, обещают налоговые льготы, инвестиционный вычет, льготные займы и сниженные страховые взносы.

Источник – сайт АиФ-Брянск

 

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