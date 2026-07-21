Человек пострадал в ДТП в Брянском районе накануне вечером

2026, 21 июля 08:36

Человек пострадал в ДТП в Брянском районе накануне вечером. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 20 июля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортного происшествии в Брянском районе. В посёлке Путевка на улице Рославльская столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Они смыли горюче-смазочные материалы, вылившиеся из повреждённого транспорта на проезжую часть. В ведомстве сообщили о пострадавшем в ДТП.