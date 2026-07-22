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ЖКХ

Парковку заасфальтировали около Ледового дворца в Брянске

2026, 22 июля 15:04
Парковку заасфальтировали около Ледового дворца в Брянске
Источник фото

Парковку заасфальтировали около Ледового дворца в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы 2-я Мичурина. Подрядчик «Профдорстрой» не только обновил дорогу, но и заасфальтировал парковку около Ледового дворца в Володарском районе. 

Специалисты устанавливают светодиодное освещение и светофоры.Также рабочие монтируют новые остановочные комплексы. В завершении ремонта на улице  2-я Мичурина нанесут разметку и повесят дорожные знаки.

Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» .

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