Парковку заасфальтировали около Ледового дворца в Брянске

2026, 22 июля 15:04

Парковку заасфальтировали около Ледового дворца в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы 2-я Мичурина. Подрядчик «Профдорстрой» не только обновил дорогу, но и заасфальтировал парковку около Ледового дворца в Володарском районе.

Специалисты устанавливают светодиодное освещение и светофоры.Также рабочие монтируют новые остановочные комплексы. В завершении ремонта на улице 2-я Мичурина нанесут разметку и повесят дорожные знаки.

Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» .