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Ушёл из жизни депутат Брянского горсовет Алексей Исаев

2026, 19 июля 18:58
Ушёл из жизни депутат Брянского горсовет Алексей Исаев
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Ушёл из жизни депутат Брянского горсовет Алексей Исаев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

 

17 июля ушёл из жизни депутат Брянского городского Совета, председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Алексей Исаев. Ему было 48 лет. 

Алексей Исаев был депутатом городского Совета четыре раза. Он входил в Бежицкую районную территориальную депутатскую группу. За вклад в развитие областного центра Алексей Исаев удостоен медали «За вклад в развитие города Брянска».

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и сотрудники мэрии выразили соболезнования родным и близким покойного.

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