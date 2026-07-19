Ушёл из жизни депутат Брянского горсовет Алексей Исаев

2026, 19 июля 18:58

Ушёл из жизни депутат Брянского горсовет Алексей Исаев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

17 июля ушёл из жизни депутат Брянского городского Совета, председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Алексей Исаев. Ему было 48 лет.

Алексей Исаев был депутатом городского Совета четыре раза. Он входил в Бежицкую районную территориальную депутатскую группу. За вклад в развитие областного центра Алексей Исаев удостоен медали «За вклад в развитие города Брянска».

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров и сотрудники мэрии выразили соболезнования родным и близким покойного.