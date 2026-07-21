Два подростка пострадали в аварии на трассе в Жирятинском районе

2026, 21 июля 14:41

Два подростка пострадали в аварии на трассе в Жирятинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне вечером на 1-м км автодороги «Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе произошла авария. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mazda. Иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

Травмы получили 16-летняя и 17-летний пассажиры машины. Подростков госпитализировали.

По предварительной версии причиной ДТП стала утрата водителем контроля над управлением из-за превышения скорости. Парень не так давно получил права. Инспекторы составили на него административный материал.