Председатель Гомельского облисполкома посетил брянский завод «Брянсксельмаш». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаза и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко посетили завод «Брянсксельмаш». Филиал компании «Гомсельмаш» – один из примеров успешной интеграции России и Белоруссии.

На брянском предприятии выпускают восемь моделей зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также две модификации сеялок и мульчирующую фрезу. Там работают 445 человек.

«За 2024 год объем реализации товарной продукции в действующих ценах составил 10,28 млрд рублей, что составило 107,7% к уровню 2023 года», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что предприятие планирует расширять линейку моделей выпускаемой продукции и осваивать новые рынки.